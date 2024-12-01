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Общество Гинцбург рассказал, что новая вакцина от рака убирает меланому и метастазы

Гинцбург рассказал, что новая вакцина от рака убирает меланому и метастазы

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24 комментария

Результатами доклинических исследований онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, поделился 1 декабря с РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. По его словам, после применения препарата меланома рассасывается.

Гинцбург отметил, что в доклинике специалисты видят, что исчезает не только злокачественное новообразование, но и метастазирование.

«Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — отметил Гинцбург.

Директор центра имени Гамалеи отметил, что вакцина от рака будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента с помощью искусственного интеллекта, который проанализирует параметры опухоли и изготовит макет препарата.

В дальнейшем специалисты намерены проверить влияние вакцины на другие виды онкологических заболеваний: рак легких, почек, поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в России планируется начать использование противоопухолевой онковакцины, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Результаты эксперимента показали, что у животных со злокачественной аденокарциномой кишечника после введения вакцины развитие опухоли резко замедлилось и она сократилась в объемах на 75–80 процентов.

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Комментарии
24
266087295
1 час
Испытания проведены пока только на мышах. До испытаний на людях дистанция размерам в световые годы. А уж до промышленного выпуска лекарства еще дальше. Но мы уже начали бить в литавры. По обыкновению.
Als
2 часа
Полная антинаучная ерунда. По определению вакцина - препарат, вызывающий иммунитет против возможного заболевания у здорового организма. Больным вакцины не вводят. Жульничество какое-то.
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