Гинцбург рассказал, что новая вакцина от рака убирает меланому и метастазы

Результатами доклинических исследований онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, поделился 1 декабря с РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. По его словам, после применения препарата меланома рассасывается.
Гинцбург отметил, что в доклинике специалисты видят, что исчезает не только злокачественное новообразование, но и метастазирование.
«Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — отметил Гинцбург.
Директор центра имени Гамалеи отметил, что вакцина от рака будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента с помощью искусственного интеллекта, который проанализирует параметры опухоли и изготовит макет препарата.
В дальнейшем специалисты намерены проверить влияние вакцины на другие виды онкологических заболеваний: рак легких, почек, поджелудочной железы.
Ранее сообщалось, что с 2025 года в России планируется начать использование противоопухолевой онковакцины, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Результаты эксперимента показали, что у животных со злокачественной аденокарциномой кишечника после введения вакцины развитие опухоли резко замедлилось и она сократилась в объемах на 75–80 процентов.
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