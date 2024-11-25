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Общество В России через год начнут применять новую отечественную онковакцину

В России через год начнут применять новую отечественную онковакцину

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9 комментариев

С 2025 года в России планируется начать использование противоопухолевой онковакцины, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 25 ноября рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По словам Вероники Скворцовой, трехлетний цикл исследований вакцины против рака закончен. Глава ФМБА поделилась с главой государства результатами эксперимента, которые показали, что у животных со злокачественной аденокарциномой кишечника после введения вакцины развитие опухоли резко замедлилось и она сократилась в объемах на 75-80 процентов.

«Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать её применять у пациентов», — сказала Скворцова.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия «вплотную подошла» к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. По его словам, всего в 2023 году было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных средств.

«Фонтанка» писала, что ученые петербургского НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова разработали уникальную технологию создания противоопухолевых вакцин на основе клеток иммунной системы. Эти препараты могут быть эффективны даже в терминальных случаях раковых заболеваний. Патент на последний из компонентов был получен в 2021 году. Сейчас технологию готовят к лицензированию, после чего будут применять для спасения пациентов. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Ни разу не встречал ничего российского, что бы нормально работало.
282106472
53 минуты
Она уже предлагала 4пациентов на один аппарат ивл подключать. Открытие 2020.
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