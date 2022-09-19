Вакцина от рака: в Петербурге учёные спасают даже умирающих

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ученые НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова разработали уникальную технологию создания противоопухолевых вакцин на основе клеток иммунной системы. Эти препараты могут быть эффективны даже в терминальных случаях раковых заболеваний. Патент на последний из компонентов был получен в 2021 году. Сейчас технологию готовят к лицензированию, после чего будут применять для спасения пациентов.

40% успеха

Над созданием препаратов, которые смогут эффективно уничтожать клетки злокачественных опухолей, не повреждая при этом здоровые органы, ученые бьются давно. Разработанные в НМИЦ онкологии вакцины — как раз такое лекарство. Они изготавливаются на основе дендритных клеток (специализированные на презентации антигенов лейкоциты, необходимые для формирования Т-клеточного ответа организма инфекциям и опухоли — ред.). Для создания вакцины ученые берут кровь именно того пациента, для которого предназначается лекарство, обрабатывают ее специальным образом, обучая на девяти раковых культурах, и затем вводят больному. Если организм отзывается на препарат (это бывает в 40% случаев), то иммунная система начинает распознавать клетки опухоли и уничтожать их. Результаты поразительны.



«Онкологические пациенты нуждаются в разных методах лечения, — объясняет одна из создателей дендритной вакцины, заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ имени Н. Н. Петрова Ирина Балдуева. — Это и лучевая, и таргетная, и радио-, и химиотерапия, хирургические вмешательства и иммунотерапия. Противоопухолевая вакцина — один из видов иммунологического лечения».

По мнению заведующей научным отделом онкоиммунологии НМИЦ имени Н. Н. Петрова Ирины Балдуевой, вакцина — один из методов иммунологического лечения Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Работа над ее созданием началась еще в 2010 году, но тогда получить лицензию было невозможно из-за ограничений в законодательстве. Условия изменились лишь в 2016-м, и ученые стали дорабатывать свое детище. Российский научный фонд поддержал работу сотрудников НМИЦ онкологии и дал им на продолжение перспективных исследований грант 22–25–00723*.

800 спасенных жизней

Пока вакцину использовали только для лечения пациентов в терминальных стадиях заболевания. Бывает, что организм больного не отзывается ни на один из методов лечения — рак буквально пожирает его. Или же диагноз был поставлен слишком поздно, и метастазы поразили много органов. Случается и так, что злокачественные клетки мутируют, и общеизвестные препараты перестают на них воздействовать. Во всех этих ситуациях итог один: консервативные методы лечения становятся бессильны. Прежде спасти таких пациентов было невозможно. Противоопухолевые вакцины серьезно изменили расклад.



Как рассказала Ирина Балдуева, среди тех, кому давали вакцину на основе дендритных клеток, есть человек, умиравший от меланомы и саркомы мягких тканей. 55-летний на тот момент петербуржец был признан неоперабельным, спасти его казалось невозможным. Вакцина помогла. Всего ему пришлось получить ее 41 раз, но в итоге болезнь отступила. Вот уже 15 лет мужчина живет со стойкой ремиссией, последние 4 года у него нет даже признаков болезни.



Вводили противоопухолевую вакцину и другим умирающим от онкологических заболеваний пациентам. Всего их более 800 человек. Многие из них живут уже больше пяти лет после окончания курса.



В среднем, лечение занимает три года. Сначала вакцина вводится 4 раза каждые две недели, затем пациент получает восемь доз лекарства — по одной ежемесячно. За второй год лечения вакцину вводят четыре раза, а за третий — дважды. После этого курс считается пройденным.

Еще одно действие вакцины на основе дендритных клеток — повышение иммунитета. Дело в том, что после консервативного лечения — радио-, лучевой и химиотерапии — иммунная система онкологического пациента сильно страдает. Агрессивные препараты, которые дают больному, уничтожают опухоль, но при этом повреждают и здоровые клетки. Ослабленный интоксикацией организм может даже погибнуть, не справившись после лечения с каким-то другим заболеванием — например, с гриппом. Поэтому поддержка иммунной системы онкологических пациентов крайне важна, а противоопухолевая вакцина как раз и стимулирует естественные защитные силы организма.

Защита от мутагенности

Есть среди научных открытий ученых НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова и еще одно изобретение: препарат на основе лигнина (вещества, характеризующего одеревеневшие стенки растительных клеток, сложного полимерного соединения, содержащегося в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях — ред.) Ученые считают, что он может помочь с решением проблемы отдаленного неблагоприятного воздействия противоопухолевого лечения — в том числе развития вторых первичных опухолей и фиброза легких у излечившихся пациентов, а также влияния на их детей и внуков. Эти исследования тоже поддержаны грантами Российского научного фонда (20–15–00330 и 22–25–20177*) и Санкт-Петербургского научного фонда (№ 50/2022*).



Развитие вторых первичных опухолей (возникновение рака в других органах) — осложнение, с которым сталкиваются вылечившие онкологическое заболевание люди, особенно если они болели молодыми.

«Последствиями химио- и радиотерапии может быть накопление генетических повреждений, — объясняет заведующая научной лабораторией канцерогенеза и старения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Елена Федорос. — Это лечение — потенциально мутагенное, оно повреждает и здоровые клетки организма. Мы сталкиваемся с тем, что у вылеченных однажды людей спустя 15–20 лет появляются так называемые вторые первичные опухоли, поражающие уже другие органы. Чаще всего они наблюдаются у тех, кто пережил юношеский лейкоз (злокачественное заболевание крови)».

Специалисты уже доказали на лабораторных животных, что производные лигнина существенно снижают токсичность препаратов химиотерапевтического лечения и улучшают переносимость радиотерапии. А кроме того, это вещество предохраняет молекулы ДНК, уменьшая уровень их повреждений, что снижает риски вторых опухолей у пациентов, а также защищает их возможных детей. Патент на изобретение получили в 2017 году, но исследования еще продолжаются.

Вакцину готовят индивидуально для каждого пациента Фото: «Фонтанка.ру» Над созданием препарата трудится целая команда Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ученые надеются, что сочетание консервативного лечения с приемом препаратов на основе лигнина снизит повреждающее воздействие агрессивных препаратов — и повторные онкологические заболевания у пациентов будут возникать реже. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№ 20–15–00330*).

Возможность профилактики фиброза легких, которой рассчитывают добиться ученые, тоже связана со способностью производных лигнина защищать здоровые клетки организма от последствий агрессивного лечения. Один из часто используемых в лечении рака препаратов, эффективный при борьбе с лимфомами, онкозаболеваниями яичек и яичников и шейки матки, может привести к побочному эффекту — фиброзу легких. Уйдя в ремиссию по основной болезни, пациент рискует остаться с нездоровыми легкими — и лечить придется уже их.

Все эти исследования, по оценкам ученых, очень перспективны. Если их довести до логического и успешного завершения, Россия может стать новым мировым центром по лечению злокачественных заболеваний даже самых запущенных стадий.



*Справка: по номеру гранта на сайте Российского научного Фонда можно узнать подробности об исследованиях.

