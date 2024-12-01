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Финансы Путин подписал бюджет России на 2025 год

Путин подписал бюджет России на 2025 год

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8 комментариев

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 1 декабря подписал закон о бюджете на 2025 год, а также план на 2026 и 2027 годы.

Закон об бюджете предполагает доходы казны в размере 40,3 трлн рублей в 2025 году, также 41,8 трлн рублей в 2026 и 43,2 триллиона в 2027-м.

Согласно закону, доля нефтегазовых доходов бюджета составит 27%. Расходы казны в 2025 году утверждены на уровне 41,5 трлн рублей при дефиците в 1,2 триллиона, что находится в пределах 0,5% ВВП. Покрывать его планируется, в первую очередь, за счет внутренних заимствований, а Фонд национального благосостояния использовать по минимуму — в пределах 0,6 млрд рублей. Напомним, в 2024 году из ФНБ на финансирование госнужд было направлено 1,3 трлн рублей.

Крупнейшими статьями расходов станут национальная оборона (13,5 трлн рублей, +52% к 2024 году) и социальная политика (6,9 трлн рублей -27%). В том числе, на семейную ипотеку в следующем году заложено 637 млрд рублей.

Другие крупные статьи расходов — поддержка национальной экономики (4,4 трлн рублей), национальная безопасность и правоохранительная деятельность (3,5 трлн рублей), обслуживание госдолга (3,2 трлн рублей).

Стоит отметить, что в текст закона о бюджете на 2025 год заложены предположение о том, что инфляция в России составит 4,5%, рост ВВП — 2,5%. Во время первого чтения министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в бюджет заложена среднегодовая ключевая ставка ЦБ 15,1%.

Среднегодовой курс рубля в бюджете заложен на уровне 96,5 за доллар, в 2026 — 100 и в 2027 — 103,2. Таким образом, если рубль в течении следующего года окажется дешевле, бюджет получит больше доходов от экспорта в рублевом выражении.

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Комментарии
8
Отец Родной
42 минуты
В долларах, надеюсь
Klaustrofobik
35 минут
Где то в глубоком и тайном бункере после прочтения папочки о событиях в Грузии наполнился через край второй чемодан.
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