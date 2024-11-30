Штормовое предупреждение. Дамбу в Петербурге перекрыли

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыты. Ожидается усиление ветра.
Дамбу перекрыли «в целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений», сообщили в пресс-службе КЗС. Затворы начали закрывать в 20:30.
Там добавили, что в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до 00:00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17–22 м/с. Прогнозируемая высота волн составит 1,8–2,3 метра.
Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
Напомним, что с 9 часов вечера субботы до полудня воскресенья в городе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра. В прибрежных районах его скорость может достигать 15–17 метров в секунду.
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