Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
20 лет без Финляндии
Копим на будущее
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Штормовое предупреждение. Дамбу в Петербурге перекрыли

Штормовое предупреждение. Дамбу в Петербурге перекрыли

1 683
5 комментариев

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыты. Ожидается усиление ветра.

Дамбу перекрыли «в целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений», сообщили в пресс-службе КЗС. Затворы начали закрывать в 20:30.

Там добавили, что в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до 00:00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17–22 м/с. Прогнозируемая высота волн составит 1,8–2,3 метра.

Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Напомним, что с 9 часов вечера субботы до полудня воскресенья в городе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра. В прибрежных районах его скорость может достигать 15–17 метров в секунду.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
onotolich
34 минуты
О блин, а я думал, дамбу закрыли в целях защиты от беспилотников.
Гость
20 минут
Как можно дамбу перекрыть, это то есть закрыть по ней движение или все-таки закрыли защитные затворы
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46