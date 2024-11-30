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Город Обходите деревья. Петербуржцам обещают сильный ветер

Обходите деревья. Петербуржцам обещают сильный ветер

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В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 21:30 субботы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 30 ноября.

«После 9 часов вечера возможно усиление ветра. В прибрежных районах его скорость может достигать 15–17 метров в секунду… Срок действия предупреждения — до полудня воскресенья, 1 декабря», — сказано в публикации.

МЧС также предупреждает, что 1 декабря в Петербурге ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Жителей просят обходить крупные и старые деревья и не парковать свои машины рядом с ними. А владельцам наружной рекламы рекомендуют убедиться в надежности и устойчивости конструкций.

Кроме того, петербуржцам советуют при усилении ветра убрать вещи со двора и с балкона, закрыть окна, обходить рекламные щиты, шаткие строения, мосты и дома с неустойчивой кровлей.

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