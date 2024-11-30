«Нормальный» декабрь. Рассказываем, к чему готовиться петербуржцам и чего ждать к Новому году

Оттепели и небольшие морозы будут поочередно сменять друг друга, но в целом будет «нормально». Такой прогноз на декабрь в Петербурге дают синоптики погодного центра «Фобос». Публикация на сайте появилась 30 ноября.
По их данным, первый зимний месяц начнётся с аномального тепла. В воскресенье регион окажется в тёплой части циклонического вихря «Юта», будет облачно, усилится ветер, пройдут небольшие дожди. Температура повысится до +5…+7 градусов. Напомним, что с 9 часов вечера субботы до полудня воскресенья в городе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра.
«Таким тёплым первый день календарной зимы в Санкт-Петербурге в XXI веке был лишь трижды — в 2006, 2008, 2009 году, а последний раз положительные температуры 1 декабря наблюдались ещё в 2020 году», — говорят в «Фобосе».
Относительно тепло будет до середины следующей недели, но уже в среду вечером в регион придет холодный атмосферный фронт, который превратит дожди сначала в мокрый, а потом и в просто снег. Уже в четверг в городе установится «минус», термометры покажут -1…-3 градуса.
Оттепель вместе с очередным циклоном вернется в воскресенье, температура вновь поднимется до 0…+3. Так будет и в понедельник. Затем опять похолодает. «До середины декабря дневная температура останется в диапазоне -1…-6», — прогнозируют синоптики.
Вторая половина декабря ознаменуется преобладанием «слабо морозной погоды». Оттепель, возможно, снова придет в середине третьей декады, однако к Новому году закончится.
«Декабрь 2024 года в Санкт-Петербурге окажется с климатической точки зрения практически „нормальным“ — среднемесячная температура воздуха превысит норму на 0,5–1,0 градус — это будет самый тёплый декабрь за последние четыре года», — добавляют в центре «Фобос».
Кроме того, в декабре ожидается 40–60 мм осадков при месячной норме в 51 мм. Распределены они будут в течение месяца «относительно равномерно», прогнозируют синоптики.
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