«Нормальный» декабрь. Рассказываем, к чему готовиться петербуржцам и чего ждать к Новому году

Оттепели и небольшие морозы будут поочередно сменять друг друга, но в целом будет «нормально». Такой прогноз на декабрь в Петербурге дают синоптики погодного центра «Фобос». Публикация на сайте появилась 30 ноября.

По их данным, первый зимний месяц начнётся с аномального тепла. В воскресенье регион окажется в тёплой части циклонического вихря «Юта», будет облачно, усилится ветер, пройдут небольшие дожди. Температура повысится до +5…+7 градусов. Напомним, что с 9 часов вечера субботы до полудня воскресенья в городе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра.

«Таким тёплым первый день календарной зимы в Санкт-Петербурге в XXI веке был лишь трижды — в 2006, 2008, 2009 году, а последний раз положительные температуры 1 декабря наблюдались ещё в 2020 году», — говорят в «Фобосе».

Относительно тепло будет до середины следующей недели, но уже в среду вечером в регион придет холодный атмосферный фронт, который превратит дожди сначала в мокрый, а потом и в просто снег. Уже в четверг в городе установится «минус», термометры покажут -1…-3 градуса.