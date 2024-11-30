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Происшествия Невеселый поселок. На Дальневосточном второе за день ДТП с трамваем — «рогатые» снова встали

Невеселый поселок. На Дальневосточном второе за день ДТП с трамваем — «рогатые» снова встали

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1 комментарий
Источник:

На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов 30 ноября произошло второе за день столкновение автомобиля с трамваем. Как рассказала «везучая» читательница «Фонтанки», ставшая свидетелем обоих ДТП, трамваи снова встали в обе стороны.

С трамваем столкнулся BMW с московскими номерами. По словам очевидицы, автомобиль въехал в трамвай сзади.

«Сегодня у меня невезучий день. Второй раз за день в трамвае № 27 попала в аварию. То же самое место перед [улицей] Новоселов. Это сейчас. Трамваи стоят в обе стороны», — рассказала читательница.

Ранее на этом же перекрестке около 14:00 на красный свет попытался проехать кроссовер. Автомобиль врезался в трамвай и временно перекрыл движение по рельсам в обе стороны, из-за чего движение трамваев было запущено в объезд.

В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 18:09, в ней никто не пострадал. В результате стороннего ДТП двух машин одна из них от удара сместилась и задела трамвай. Движение трамваев перенаправлено в объезд.

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Комментарии
1
Пас
21 минута
Вниманию корреспондентки - рогатые ,применительно к электротранспорту ,-это троллейбусы ,а не трамваи
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