Неловкий поворот «Танка» перекрыл дорогу трамваям на Дальневосточном проспекте

В Веселом поселке ДТП с участием кроссовер в районе улицы Новоселов перекрыло движение трамваям по Дальневосточному проспекту. Об этом 30 ноября «Фонтанке» сообщила читательница.

По словам очевидицы, автомобиль «Танк» попытался проехать на красный свет. В результате кроссовер столкнулся с трамваем, а из-за ДТП трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны.

Как сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса», авария произошла в 14.40. Автомобиль двигался попутно трамваю. По предварительной информации, машина совершила поворот налево на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал.

Движение трамваев, пока не освободят рельсы, осуществляется в объезд.

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