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Происшествия Избивший соседа битой на Муринской дороге арестован. Его крики об СВО — пустой звук

Избивший соседа битой на Муринской дороге арестован. Его крики об СВО — пустой звук

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37 комментариев

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения жителю Петербурга, который проломил голову невовремя постучавшему в дверь. Отдыхать от шумных соседей Дмитрий Рыбин будет в камере, он — за.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 30 ноября, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Рыбина под стражу до 26 января. Обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с мерой согласился — впереди новогодние праздники, отмечающие соседи могут снова тревожить сон.

Выспаться 31-летнему жителю многоэтажки на Муринской дороге помешали около десяти часов вечера 25 ноября.

«Из материалов следует, что в указанный день Рыбин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал у себя дома. Этажом выше играла музыка. Через какое-то время к нему в дверь постучали, Рыбин не открыл и пошел спать. Через какое-то время в дверь снова постучали, фигурант разозлился, что ему мешают спать, взял биту, открыл дверь», — ретранслирует позицию следствия пресс-служба судов.

Дальнейшее попало на видео. Визитёр поздоровался и тут же получил бейсбольной битой по голове. Согласно материалам, битой ему досталось не меньше двух раз. После разбуженный продолжил колотить кулаками. Избиение сопровождалось криком об участии в СВО. Суду и следствию подтвердить этот опыт Рыбин не смог. Зато известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Вину в причинении тяжкого вреда мужчина признал.

27-летнего соседа снизу, разбудившего стуком в дверь, госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом височной кости.

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Комментарии
37
Отец Родной
1 час
Может сосед снизу тоже хотел утихомирить музыку сверху, но не дошел до нужного этажа? ))))
Ankor
1 час
Не понятно, зачем он пришёл и стучал в дверь? При чём здесь музыка этажем выше?
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