«Самой большой угрозой является Россия». Финляндия может выйти из конвенции по минам

Финляндия ищет «лучшее решение» для собственной безопасности, в том числе это касается и вопроса противопехотных мин. Об этом 30 ноября в интервью Yle заявил президент страны Александр Стубб.

«Отправной точкой является то, что нашей самой большой угрозой безопасности является Россия, и на эту угрозу нужно так или иначе ответить. Мир сильно отличается от той эпохи, когда было подписано Оттавское соглашение», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности возвращения противопехотных мин в арсенал финской армии.

Стубб ждет доклада минобороны страны: «…мы увидим, с точки зрения общей безопасности, как необходимо реформировать сухопутные войска на данном этапе». По его словам, примером является Украина, которая может применять такие мины в ходе боевых действий.

Финляндия, добавил президент, ставит безопасность на первое место. Он напомнил, что его страна приняла решение о вступлении в НАТО, когда Россия начала СВО.

Ранее командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола призвал обсудить вопрос о возвращении в армию противопехотных мин. По его словам, обстановка сильно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году. Сейчас ведомство готовит доклад, в котором объяснит, нужны ли Финляндии противопехотные мины.