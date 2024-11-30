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Власть Финляндия «Самой большой угрозой является Россия». Финляндия может выйти из конвенции по минам

«Самой большой угрозой является Россия». Финляндия может выйти из конвенции по минам

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12 комментариев

Финляндия ищет «лучшее решение» для собственной безопасности, в том числе это касается и вопроса противопехотных мин. Об этом 30 ноября в интервью Yle заявил президент страны Александр Стубб.

«Отправной точкой является то, что нашей самой большой угрозой безопасности является Россия, и на эту угрозу нужно так или иначе ответить. Мир сильно отличается от той эпохи, когда было подписано Оттавское соглашение», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности возвращения противопехотных мин в арсенал финской армии.

Стубб ждет доклада минобороны страны: «…мы увидим, с точки зрения общей безопасности, как необходимо реформировать сухопутные войска на данном этапе». По его словам, примером является Украина, которая может применять такие мины в ходе боевых действий.

Финляндия, добавил президент, ставит безопасность на первое место. Он напомнил, что его страна приняла решение о вступлении в НАТО, когда Россия начала СВО.

Ранее командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола призвал обсудить вопрос о возвращении в армию противопехотных мин. По его словам, обстановка сильно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году. Сейчас ведомство готовит доклад, в котором объяснит, нужны ли Финляндии противопехотные мины.

Оттавский договор (или конвенция), подписанный 160 с лишним странами, запрещает установку и передачу противопехотных мин. Ни Россия, ни США не входят в число участников конвенции.

В ноябре стало известно, что президент США Джо Байден одобрил поставки противопехотных мин для Украины.

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Комментарии
13
jokir
2 минуты
Это наша великая геостратегическая победа!
Гость
49 минут
Там прямо сейчас финок берут в ополчение. Смотрел как они строем в чипок идут. Уморительно. Они хотят идти как рота почетного караула, а получается как корова по забору. Конечно им лучше все там заминировать. И начать с рыбных магазинов. Иначе точно захватим. К гадалке не ходи.
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