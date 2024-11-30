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Общество Россия может скорректировать программу полетов на Кубу из-за дефицита авиакеросина

Россия может скорректировать программу полетов на Кубу из-за дефицита авиакеросина

1 865
8 комментариев

Авиационные власти Кубы уведомили о дефиците авиакеросина в двух аэропортах. Росавиация 30 ноября предупредила, что из-за этого программа полетов российских перевозчиков может быть скорректирована. Об этом 30 ноября в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Куба предупредила о дефиците авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро для всех авиакомпаний в период с 1 по 8 декабря. В эти аэропорты выполняют рейсы российские перевозчики «Россия» и Nordwind.

Росавиация совместно с Министерством транспорта и авиакомпаниями проводят консультации с кубинскими властями, чтобы дефицит топлива минимальным образом сказался на рейсах.

Российские перевозчики перестали летать на Кубу с 28 февраля 2022 года из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства. Прямые перелеты были возобновлены с 1 июля 2023 года.

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Комментарии
8
Эд Хэммет
1 час
А что, водитель автобуса из Венесуэлы больше не помогает нефтепродуктами братскому народу Кубы?
Mies
1 час
А кубаши, не так просты.
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