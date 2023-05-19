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    Россия запускает регулярные прямые рейсы на Кубу

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    7 комментариев

    Регулярные рейсы из России на Кубу возобновятся в ближайшее время, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

    Как пишет РИА Новости 19 мая, Чернышенко сообщил, что регулярное авиасообщение с Кубой по поручению президента России возобновится с 1 июля. Директива дана «Аэрофлоту».

    Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский добавил, что продажи билетов на Кубу откроются через неделю. Рейсы будет выполнять дочерняя компания «Россия» на лайнерах Boeing 777. «Интерфакс» добавил, что рейсы в город Варадеро будут выполняться по два раза в неделю.

    Ранее туроператор Pegas сообщал о прямых чартерных рейсах из России на Кубу, но маршрут перелета получился длинным — в обход Европы с севера.

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    Комментарии 7

    Гость19 Мая 2023 в 18:48
    А долетят?
    +2−0
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