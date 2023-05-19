Россия запускает регулярные прямые рейсы на Кубу

Регулярные рейсы из России на Кубу возобновятся в ближайшее время, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Как пишет РИА Новости 19 мая, Чернышенко сообщил, что регулярное авиасообщение с Кубой по поручению президента России возобновится с 1 июля. Директива дана «Аэрофлоту».
Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский добавил, что продажи билетов на Кубу откроются через неделю. Рейсы будет выполнять дочерняя компания «Россия» на лайнерах Boeing 777. «Интерфакс» добавил, что рейсы в город Варадеро будут выполняться по два раза в неделю.
Ранее туроператор Pegas сообщал о прямых чартерных рейсах из России на Кубу, но маршрут перелета получился длинным — в обход Европы с севера.