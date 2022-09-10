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    Авиарейсы в дружественные Венесуэлу и Кубу будут прямыми — в «облет» Европы

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    Туроператор Pegas подтвердил, что рейсы авиакомпании Nordwind в Венесуэлу (остров Маргарита) и на Кубу (Варадеро, Кайо-Коко) согласованы и будут прямыми — в обход Европы с севера, сообщает туристический портал «Крыша ТурДома» 10 сентября.

    Фото: «Крыша ТурДома» / Telegram
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    «Авиакомпания «Северный Ветер» имеет разрешение на приём самолётов на Кубе и в Венесуэле, а также разрешение от авиационных властей РФ на выполнение рейсов по этим маршрутам. Более никаких согласований ни от кого не требуется», — приводят ответ туроператора на портале.

    Ранее в «Ассоциации туроператоров» сообщили, что с 1 октября из Москвы в Венесуэлу начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind с частотой 3–4 раза в неделю. Турпакеты по путешествиям предлагает туроператор Pegas Touristik. Поездка на остров Маргарита с вылетом из Москвы на 7 ночей обойдется в 120 400 рублей с человека в трехзвездочном отеле, 123 450 рублей — в пятизвездочном. За 11 ночей придется отдать уже около 140 тысяч рублей.

    Фото: «Крыша ТурДома» / Telegram

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