Авиарейсы в дружественные Венесуэлу и Кубу будут прямыми — в «облет» Европы

Туроператор Pegas подтвердил, что рейсы авиакомпании Nordwind в Венесуэлу (остров Маргарита) и на Кубу (Варадеро, Кайо-Коко) согласованы и будут прямыми — в обход Европы с севера, сообщает туристический портал «Крыша ТурДома» 10 сентября.
«Авиакомпания «Северный Ветер» имеет разрешение на приём самолётов на Кубе и в Венесуэле, а также разрешение от авиационных властей РФ на выполнение рейсов по этим маршрутам. Более никаких согласований ни от кого не требуется», — приводят ответ туроператора на портале.
Ранее в «Ассоциации туроператоров» сообщили, что с 1 октября из Москвы в Венесуэлу начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind с частотой 3–4 раза в неделю. Турпакеты по путешествиям предлагает туроператор Pegas Touristik. Поездка на остров Маргарита с вылетом из Москвы на 7 ночей обойдется в 120 400 рублей с человека в трехзвездочном отеле, 123 450 рублей — в пятизвездочном. За 11 ночей придется отдать уже около 140 тысяч рублей.