Пожилые супруги погибли в пожаре под Петербургом

Трагедией закончился пожар в Гатчинском районе Ленобласти. Погибли пенсионеры.
Сигнал о возгорании в деревне Покровская, по данным «Фонтанки», поступил около половины седьмого часа утра 29 ноября. Полыхал двухэтажный кирпичный частный дом на улице Покровская Горка.
Дом полностью сгорел. Под завалами спасатели обнаружили тела 74-летнего мужчины и 71-летней женщины. 47News пишет, что погибшие — муж и жена.
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