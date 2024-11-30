Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 768мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
«Бесогон»: «Удар по Манхеттену»
Копим на будущее
Беспилотником по борщевику
10 фактов о мостах
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Школьника нашли мёртвым под окнами высотки в Весёлом Посёлке. Его взрослый друг путался в словах

Школьника нашли мёртвым под окнами высотки в Весёлом Посёлке. Его взрослый друг путался в словах

1 902
3 комментария

Совместный досуг со старшим товарищем обернулся гибелью для девятиклассника в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

Экстренные службы к 19-этажке на улице Дыбенко вызвали накануне в одиннадцатом часу ночи, сообщив о неподвижном юноше под окнами дома. Спасать его было поздно — приехавшие медики констатировали смерть.

Установить личность погибшего не составило труда. Это 15-летний девятиклассник из Красносельского района. Вечер пятницы он проводил у 22-летнего знакомого в его квартире на шестом этаже.

Молодой человек признался, что вместе с подростком употреблял запрещённые вещества, но внятного рассказа о случившемся полицейские на месте не услышали. Мужчину увезли в отдел — возвращать ясность сознания и вспоминать подробности вечера.

Все обстоятельства выясняет Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Dinja436
24 минуты
Играли в Бэтмена и Робина?
Леошид Турист
15 минут
переборщили с солью
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28