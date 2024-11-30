Школьника нашли мёртвым под окнами высотки в Весёлом Посёлке. Его взрослый друг путался в словах

Совместный досуг со старшим товарищем обернулся гибелью для девятиклассника в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

Экстренные службы к 19-этажке на улице Дыбенко вызвали накануне в одиннадцатом часу ночи, сообщив о неподвижном юноше под окнами дома. Спасать его было поздно — приехавшие медики констатировали смерть.

Установить личность погибшего не составило труда. Это 15-летний девятиклассник из Красносельского района. Вечер пятницы он проводил у 22-летнего знакомого в его квартире на шестом этаже.

Молодой человек признался, что вместе с подростком употреблял запрещённые вещества, но внятного рассказа о случившемся полицейские на месте не услышали. Мужчину увезли в отдел — возвращать ясность сознания и вспоминать подробности вечера.

Все обстоятельства выясняет Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.