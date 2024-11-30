Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 768мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
«Бесогон»: «Удар по Манхеттену»
Копим на будущее
Беспилотником по борщевику
10 фактов о мостах
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Солдаты из КНДР могут принять участие в параде Победы в Москве

Солдаты из КНДР могут принять участие в параде Победы в Москве

1 196
27 комментариев

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне передал ему приглашение направить подразделение вооруженных сил страны на парад в Москве в честь 80-летия Победы.

Как заявил Белоусов, в Москве «ожидают положительного решения» (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын в ходе переговоров с министром обороны РФ сказал, что удары дальнобойным западным оружием по территории России «представляют собой прямое вмешательство в конфликт на Украине». Ответный удар ВС РФ он назвал «своевременной и эффективной мерой, уведомляющей США, Запад и Украину о серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам». Кроме того, лидер КНДР передал президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу «теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой».

Центральное телеграфное агентство Кореи пишет, что министр обороны КНДР Но Гван Чхоль на встрече с Белоусовым заявил о готовности партии, правительства и вооруженных сил республики «всесторонне самым решительным образом поддерживать справедливую священную войну армии и народа России за защиту суверенных прав и интересов безопасности страны».

А глава Минобороны РФ в ответной речи, по данным ЦТАК, выразил искреннюю признательность «за боевую солидарность партии и правительства КНДР в священной войне армии и народа России против гегемонистской стратегии империализма» (не уточняется, прямая ли это цитата Белоусова. — Прим. ред.) и заявил о готовности «вносить более активный вклад в обеспечение мира на Земле и стабильности в регионе, процветание двух стран».

Кроме того, на переговорах министры обороны РФ и КНДР обсудили «вопросы по укреплению боевой солидарности, тактического и стратегического взаимодействия между армиями двух стран».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Znatok78
47 минут
Гулять так гулять, зовите афганских душманов, чего уж там...такое же участие принимали в ВОВ, как и северокорейцы, и тоже друзья наши теперь...
280088450
55 минут
Всё ближе, и ближе, и ближе...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28