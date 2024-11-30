Солдаты из КНДР могут принять участие в параде Победы в Москве

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне передал ему приглашение направить подразделение вооруженных сил страны на парад в Москве в честь 80-летия Победы.
Как заявил Белоусов, в Москве «ожидают положительного решения» (цитата по ТАСС).
Ким Чен Ын в ходе переговоров с министром обороны РФ сказал, что удары дальнобойным западным оружием по территории России «представляют собой прямое вмешательство в конфликт на Украине». Ответный удар ВС РФ он назвал «своевременной и эффективной мерой, уведомляющей США, Запад и Украину о серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам». Кроме того, лидер КНДР передал президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу «теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой».
Центральное телеграфное агентство Кореи пишет, что министр обороны КНДР Но Гван Чхоль на встрече с Белоусовым заявил о готовности партии, правительства и вооруженных сил республики «всесторонне самым решительным образом поддерживать справедливую священную войну армии и народа России за защиту суверенных прав и интересов безопасности страны».
А глава Минобороны РФ в ответной речи, по данным ЦТАК, выразил искреннюю признательность «за боевую солидарность партии и правительства КНДР в священной войне армии и народа России против гегемонистской стратегии империализма» (не уточняется, прямая ли это цитата Белоусова. — Прим. ред.) и заявил о готовности «вносить более активный вклад в обеспечение мира на Земле и стабильности в регионе, процветание двух стран».
Кроме того, на переговорах министры обороны РФ и КНДР обсудили «вопросы по укреплению боевой солидарности, тактического и стратегического взаимодействия между армиями двух стран».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.