Солдаты из КНДР могут принять участие в параде Победы в Москве

Ким Чен Ын в ходе переговоров с министром обороны РФ сказал, что удары дальнобойным западным оружием по территории России «представляют собой прямое вмешательство в конфликт на Украине». Ответный удар ВС РФ он назвал «своевременной и эффективной мерой, уведомляющей США, Запад и Украину о серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам». Кроме того, лидер КНДР передал президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу «теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой».