Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января

Временный запрет на экспорт бензина продлён до 31 января 2025 года. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства РФ.

В публикации кабмина поясняется, что эта мера принята «для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина».

«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — сказано в релизе.

Еще 22 ноября вице-премьер Александр Новак говорил, что в России «в ближайшие дни» готовятся досрочно отменить запрет на экспорт бензина, который действовал до конца года. Ранее чиновник утверждал, что экспорт бензина могут разрешить при наличии его избытка на внутреннем рынке, поскольку главная задача — обеспечивать внутренний спрос.