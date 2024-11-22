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Власть Общество В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина

В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина

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19 комментариев

В России готовятся досрочно отменить запрет на экспорт бензина из страны, который действует до января 2025 года. В настоящее время готовятся документы для отмены ограничительных мер. Об этом сообщил 22 ноября вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

По словам Новака, запрет будет отменен «в ближайшие дни». Ранее вице-премьер говорил, что экспорт бензина могут разрешить при наличии его избытка на внутреннем рынке, поскольку главная задача — обеспечивать внутренний спрос.

Запрет на экспорт бензина до конца 2024 года правительство России продлило 14 августа. Решение кабмин объяснил необходимостью поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

С конца мая по июль запрет на экспорт приостанавливался в связи с насыщением внутреннего рынка бензином и для предотвращения сокращения объемов переработки нефти. По дизельному топливу аналогичной меры не было принято.

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Комментарии
19
282799367
3 часа
"Нужно больше золота!"(с) Валютного. Заодно и на внутреннем рынке цены подскочат.
280896530
3 часа
"Казна пустеет, милорд"... Да это можно под каждой третьей новостью подписывать !!!
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