В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина

В России готовятся досрочно отменить запрет на экспорт бензина из страны, который действует до января 2025 года. В настоящее время готовятся документы для отмены ограничительных мер. Об этом сообщил 22 ноября вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

По словам Новака, запрет будет отменен «в ближайшие дни». Ранее вице-премьер говорил, что экспорт бензина могут разрешить при наличии его избытка на внутреннем рынке, поскольку главная задача — обеспечивать внутренний спрос.

Запрет на экспорт бензина до конца 2024 года правительство России продлило 14 августа. Решение кабмин объяснил необходимостью поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

С конца мая по июль запрет на экспорт приостанавливался в связи с насыщением внутреннего рынка бензином и для предотвращения сокращения объемов переработки нефти. По дизельному топливу аналогичной меры не было принято.