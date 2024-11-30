Будет ли доллар по 120? Чего еще ждать от рынка валют

Резкое ослабление рубля на этой неделе вызвало некоторое волнение среди участников рынка и обычных граждан. На пике доходило до 114 рублей за доллар и 120 — за евро. К субботе, 30 ноября, официальный курс составил 107,74 рубля за доллар и 114,31 рубля за евро. Экспертам все сложнее давать прогнозы в этом неустойчивом мире, но для «Фонтанки» специалисты попробовали предположить, что будет дальше.
Обращаем ваше внимание на то, что текстовая версия этого материала была опубликована 28 ноября. Подробнее можно прочитать по ссылке.
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