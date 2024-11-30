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Финансы Fontanka.Digital Будет ли доллар по 120? Чего еще ждать от рынка валют

Будет ли доллар по 120? Чего еще ждать от рынка валют

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11 комментариев

Резкое ослабление рубля на этой неделе вызвало некоторое волнение среди участников рынка и обычных граждан. На пике доходило до 114 рублей за доллар и 120 — за евро. К субботе, 30 ноября, официальный курс составил 107,74 рубля за доллар и 114,31 рубля за евро. Экспертам все сложнее давать прогнозы в этом неустойчивом мире, но для «Фонтанки» специалисты попробовали предположить, что будет дальше.

Обращаем ваше внимание на то, что текстовая версия этого материала была опубликована 28 ноября. Подробнее можно прочитать по ссылке.

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Комментарии
15
274883895
10 минут
Будет. И 150 и 200 будет. Вопрос когда. В 2025 или в 2035. Это единственно принципиальный вопрос.
Сила в Правде!!
19 минут
ещё одну ракету запустит и по 250 тогда.
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