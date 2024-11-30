Будет ли доллар по 120? Чего еще ждать от рынка валют

Резкое ослабление рубля на этой неделе вызвало некоторое волнение среди участников рынка и обычных граждан. На пике доходило до 114 рублей за доллар и 120 — за евро. К субботе, 30 ноября, официальный курс составил 107,74 рубля за доллар и 114,31 рубля за евро. Экспертам все сложнее давать прогнозы в этом неустойчивом мире, но для «Фонтанки» специалисты попробовали предположить, что будет дальше.