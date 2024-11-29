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Новости компаний Бизнес Сеть Starbucks открыла кофейню в Южной Корее с видом на КНДР

Сеть Starbucks открыла кофейню в Южной Корее с видом на КНДР

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13 комментариев

Американская сеть кофеен Starbucks открыла новое заведение в Южной Корее с уникальным видом на жизнь самой уединенной страны мира — Северной Кореи. Об этом 29 ноября сообщает CNN.

Кафе на 30 мест расположено на смотровой башне в экопарке Aegibong Peace в городе Кимпхо, примерно в 20 милях к северу от столицы Сеула — недалеко от Корейской демилитаризованной зоны (ДМЗ), одной из самых вооруженных границ в мире.

В ясный день посетители могут ожидать увидеть здания прямо за границей, а с приличным биноклем или камерой — даже прогуливающихся людей.

Экопарк, где находится башня, изначально был местом расположения высоты 154, где две Кореи и их союзники яростно сражались во время войны. Вдоль границы между двумя сторонами расположено несколько башен-обсерваторий.

Открытие кафе произошло в период напряженности между двумя сторонами. В январе северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна больше не будет стремиться к примирению и воссоединению с Южной Кореей.

Кофейня Starbucks — один из немногих способов для южнокорейцев и иностранных туристов заглянуть внутрь Северной Кореи, пусть даже издалека, не ступая на ее территорию.

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ПО ТЕМЕ
Starbucks Кофейня КНДР Южная Корея Северная Корея
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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Чем ответят наши друзья? Воздушным шаром с г...., естественно. Не кофейней же современной. ))
Zet
1 час
Они им оттуда покажут!
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