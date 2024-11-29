Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 767мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Плата карманом. Тест в СПб
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Промышленный Петербург
Будет ли доллар до 120 рублей?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Москве адвоката отправили в СИЗО за драку в транспорте и попытку ограбить магазин

В Москве адвоката отправили в СИЗО за драку в транспорте и попытку ограбить магазин

467
3 комментария

Адвоката Валерия Кононова отправил под стражу на два месяца Преображенский районный суд Москвы по уголовному делу о хулиганстве и попытке грабежа. Подробности 29 ноября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие полагает, что адвокат сначала несколько раз ударил незнакомого мужчину в общественном транспорте, а после в помещении сетевого магазина якобы потребовал у кассира отдать деньги из кассы. Получив отказ, попытался открыть кассу сам, после чего был задержан, говорится в сообщении.

Как писал портал MSK1.RU, ЧП произошло в одном из «Перекрестков» на востоке столицы и попало на видео.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Митя Антонов
12 минут
Тут бы поинтересоваться реакцией самой Адвокатской палаты.
chip1
10 минут
Сколько же он выпил что б так нафестивалить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28