В Москве адвоката отправили в СИЗО за драку в транспорте и попытку ограбить магазин

Адвоката Валерия Кононова отправил под стражу на два месяца Преображенский районный суд Москвы по уголовному делу о хулиганстве и попытке грабежа. Подробности 29 ноября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие полагает, что адвокат сначала несколько раз ударил незнакомого мужчину в общественном транспорте, а после в помещении сетевого магазина якобы потребовал у кассира отдать деньги из кассы. Получив отказ, попытался открыть кассу сам, после чего был задержан, говорится в сообщении.