В Москве мужчина с ножом в руке пытался ограбить кассу

В Москве мужчина набросился с ножом на посетителей супермаркета. От его руки пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что мужчина потребовал выдать деньги из кассы. Происходящее попало на видео.

Источник: прокуратура г. Москвы

Как пишет Msk1.ru, нападавшим может быть адвокат по уголовным делам, а ЧП произошло в одном из «Перекрестков» на востоке столицы. Пострадавшего покупателя госпитализировали, а мужчину с ножом задержали.

По информации СМИ, нападавший пытался ограбить кассу. За кассира вступились покупатель и сотрудник другого магазина. Также в дело попытались вмешаться сотрудники ЧОП, но нападавший успел нанести несколько ударов, угрожая ножом. Задерживать неизвестного пришлось полиции.