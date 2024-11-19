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Происшествия В Москве мужчина с ножом в руке пытался ограбить кассу

В Москве мужчина с ножом в руке пытался ограбить кассу

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3 комментария

В Москве мужчина набросился с ножом на посетителей супермаркета. От его руки пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что мужчина потребовал выдать деньги из кассы. Происходящее попало на видео.

Как пишет Msk1.ru, нападавшим может быть адвокат по уголовным делам, а ЧП произошло в одном из «Перекрестков» на востоке столицы. Пострадавшего покупателя госпитализировали, а мужчину с ножом задержали.

По информации СМИ, нападавший пытался ограбить кассу. За кассира вступились покупатель и сотрудник другого магазина. Также в дело попытались вмешаться сотрудники ЧОП, но нападавший успел нанести несколько ударов, угрожая ножом. Задерживать неизвестного пришлось полиции.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
1 час
Сегодня же новую доктрину приняли. Теперь вообще всё можно. Вот адвокат в себя и поверил.
jfg3322
1 час
а что там за чел с рацией...., подозрительно)
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