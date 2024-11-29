Умерла актриса Сильвия Пиналь, снимавшаяся у Луиса Бунюэля

Сильвия Пиналь родилась в 1931 году и дебютировала в кино в 1948-м. За свою 60-летнюю карьеру Пиналь снялась в фильмах с мексиканскими комиками, такими как Кантинфлас и Тин Тан, и играла в фильмах основоположника киносюрреализма Луиса Бунюэля «Виридиана» 1961 года, «Ангел-истребитель» 1962 года и «Симон из пустыни» 1965 года. Пиналь была одной из немногих актрис Золотого века, которая также адаптировалась к последующей карьере на телевидении, после того как качество мексиканского кино стало снижаться в 1960-х годах. Она дважды становилась обладательницей премии «Серебряный Ариэль» и была членом Академии кинематографических искусств и наук в Голливуде.