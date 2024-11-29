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Общество Умерла актриса Сильвия Пиналь, снимавшаяся у Луиса Бунюэля

Умерла актриса Сильвия Пиналь, снимавшаяся у Луиса Бунюэля

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1 комментарий

Актриса эпохи Золотого века мексиканского кино 1940-х и 1950-х годов Сильвия Пиналь скончалась в возрасте 93 лет. Об этом 29 ноября сообщает Associated Press.

Причины смерти актрисы не уточняются. Ранее актрису госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей.

Сильвия Пиналь родилась в 1931 году и дебютировала в кино в 1948-м. За свою 60-летнюю карьеру Пиналь снялась в фильмах с мексиканскими комиками, такими как Кантинфлас и Тин Тан, и играла в фильмах основоположника киносюрреализма Луиса Бунюэля «Виридиана» 1961 года, «Ангел-истребитель» 1962 года и «Симон из пустыни» 1965 года. Пиналь была одной из немногих актрис Золотого века, которая также адаптировалась к последующей карьере на телевидении, после того как качество мексиканского кино стало снижаться в 1960-х годах. Она дважды становилась обладательницей премии «Серебряный Ариэль» и была членом Академии кинематографических искусств и наук в Голливуде.

Смерть Сильвии Пиналь подтвердила министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса. «Ее наследие как художника и ее вклад в нашу культуру незабываемы. Покойся с миром», — написала Куриэль де Икаса в своих соцсетях.

У нее остались бывший муж Энрике Гусман и дочери — актриса Сильвия Паскель и рок-певица Алехандра Гусман.

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Сильвия Пиналь Актриса Смерть Луис Бунюэль
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Впервые слышу о такой. Вечная память
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