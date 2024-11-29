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Происшествия Общество Жителю Подмосковья, взорвавшему жену, детей и соседей, вынесли приговор

Жителю Подмосковья, взорвавшему жену, детей и соседей, вынесли приговор

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5 комментариев

Московский областной суд приговорил жителя Ступина Алексея Зарубина к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийство общеопасным способом шести человек (включая троих детей), покушение на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом 29 ноября сообщается в telegram-канале Следственного комитета.

В апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, замаскировав преступление под бытовой взрыв газа. С этой целью он заткнул одеялом вентиляционный канал, открыл утром 11 апреля четыре газовые конфорки, отсоединил подводку газа от плиты и, укрывшись в туалете, поджег газовоздушную смесь. Из-за последовавшего мощного взрыва, повлекшего обрушение подъезда многоэтажного жилого дома, погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей Зарубина, а еще четверо жителей получили травмы различной степени тяжести. Собственникам квартир был причинен значительный ущерб.

Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, что серьезно затрудняло расследование. В основу обвинения и приговора легли собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз.

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Ступино подмосковье Взрыв Приговор Алексей Зарубин СК
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Комментарии
5
282694747
46 минут
Это существо на психику проверяли?
ixform
1 час
маловато чото пожизненное надо смертную казнь ему он убил много людей которые очень хотели жить встречать новый год и есть мороженое купаться в реке
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