Жителю Подмосковья, взорвавшему жену, детей и соседей, вынесли приговор

Московский областной суд приговорил жителя Ступина Алексея Зарубина к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийство общеопасным способом шести человек (включая троих детей), покушение на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом 29 ноября сообщается в telegram-канале Следственного комитета.

В апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, замаскировав преступление под бытовой взрыв газа. С этой целью он заткнул одеялом вентиляционный канал, открыл утром 11 апреля четыре газовые конфорки, отсоединил подводку газа от плиты и, укрывшись в туалете, поджег газовоздушную смесь. Из-за последовавшего мощного взрыва, повлекшего обрушение подъезда многоэтажного жилого дома, погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей Зарубина, а еще четверо жителей получили травмы различной степени тяжести. Собственникам квартир был причинен значительный ущерб.