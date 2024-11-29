Григорий Голдовский расскажет о жизни и творчестве Карла Брюллова

Карл Брюллов был блестящим студентом и выпускником Академии художеств. С 1822 по 1834 год он жил и работал в Италии, где написал картину «Последний день Помпеи» (1830—1833), удостоенную в Париже Гран-при. Одновременно создал ряд портретов, в том числе картину «Всадница» (1832), принёсших ему громкую славу. В 1835 году вернулся в Россию, в Москву, где в частности познакомился с А. С. Пушкиным, который дал ему емкую характеристику: «А он настоящий художник, добрый малый». Затем Брюллов переехал в Санкт-Петербург, где работал в том числе над росписью Исаакиевского собора. В связи с болезнью в 1849 году уехал на остров Мадейра, а затем в Италию.