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Афиша Plus Григорий Голдовский расскажет о жизни и творчестве Карла Брюллова

Григорий Голдовский расскажет о жизни и творчестве Карла Брюллова

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12 (23) декабря 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799—1852). За неделю до этой даты, 4 декабря, лекцию о великом русском художнике прочитает специалист по творчеству Брюллова Григорий Наумович Голдовский — советский и российский искусствовед и музейный работник, заведующий Отделом живописи XVIII — 1-й половины XIX вв. Государственного Русского музея.

Карл Брюллов был блестящим студентом и выпускником Академии художеств. С 1822 по 1834 год он жил и работал в Италии, где написал картину «Последний день Помпеи» (1830—1833), удостоенную в Париже Гран-при. Одновременно создал ряд портретов, в том числе картину «Всадница» (1832), принёсших ему громкую славу. В 1835 году вернулся в Россию, в Москву, где в частности познакомился с А. С. Пушкиным, который дал ему емкую характеристику: «А он настоящий художник, добрый малый». Затем Брюллов переехал в Санкт-Петербург, где работал в том числе над росписью Исаакиевского собора. В связи с болезнью в 1849 году уехал на остров Мадейра, а затем в Италию.

Еще при жизни, в среде соратников, любителей искусства, учеников Карл Брюллов удостоился признательного и восхищенного титула «великий Карл». Каким был художник — подробно расскажет Григорий Голдовский на своей лекции «Брюллов — это мое второе имя», приуроченной к выставке «Великий Карл», которая проходит в Русском музее (доступна до 12 мая 2025 года).

Начало в 19:00. 16+

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