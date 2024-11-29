В Петербурге назвали лучшие строительные компании и проекты 2024 года

В Петербурге подвели итоги главного профессионального конкурса строительной отрасли — «Строитель года — 2024». В этом году пять победителей назвало экспертное сообщество, а в трех номинациях лидеры были определены с помощью голосования на сайте «Фонтанка.ру».

Премия «Строитель года» появилась в 2003 году и уже отметила свое 20-летие. Инициатором и организатором конкурса является СРО А «Объединение строителей СПб». Президент «Объединения строителей СПб», координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу Александр Вахмистров вспомнил, что начало активного развития города совпало с началом подготовки к 300-летия Санкт-Петербурга — с 2000 года. А премия «Строитель года» была учреждена в 2003 году, когда подводили итоги празднования юбилея.









Он напомнил, что в 1998 году в городе было введено всего 640 тыс. кв. м жилья, а в 2001 году строители впервые преодолели планку в 1 млн кв. м. С тех пор объемы строительства выросли: в последние годы ежегодно в эксплуатацию сдается больше 3 млн кв. м жилья.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко добавил, что наряду с жильем активно строится и социальная инфраструктура.









«Чтобы ликвидировать дефицит школ и детских садов, 5 лет назад мы планировали построить 190 объектов, а построили 400 — за бюджетный счет и с помощью строительных компаний, — отметил он. — В 2024 году мы поставили рекорд: введено более 100 социальных объектов, из них 37 школ — так много не строил ни один регион». Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся сделать качественный рывок и в строительстве транспортной инфраструктуры.

Выбор горожан

В 2024 году голосование проходило по трем номинациям на сайте «Фонтанка.ру» в течение месяца. Народной премия стала с 2021 года — с тех пор за лучшие проекты в области благоустройства, зеленого строительства, сохранения культурного наследия и ряда других стали голосовать не только эксперты отрасли, но и петербуржцы.

«Эксперты опираются на профессиональные критерии, а оценка проектов в интернете — более эмоциональная, — поделился Павел Соколов, первый заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор Санкт-Петербурга. — И эта оценка со стороны жителей, может быть, даже более весома, чем профессионального жюри».

Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков отметил, что городской портал является давним партнером строительной отрасли и «Объединения строителей СПб»: «Вы прошли разные времена, сегодня новые вызовы: ключевая ставка, инфляция, — уверены, что вы с честью пройдете и этот этап».

+1

Победителями народного голосования в 2024 году стали:

в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» — ГБОУ «Школа № 142» Выборгского района в ЖК «Северная долина» (Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург»);

в номинации «Ожидание года» — реконструкция здания бывшего кинотеатра «Прибой» для размещения Центра современного искусства им. Сергея Курёхина (ООО «ПСБ „ЖилСтрой“»);

в номинации «Лучший проект благоустройства» — детская игровая территория в космическом стиле, созданная по методу Монтессори (Setl Group).

Выбор экспертов

Эксперты выбирали победителей в пяти номинациях.

В номинации «Лучший проект транспортной инфраструктуры» победила дорога с берегоукреплением L8 в проекте «Балтийская жемчужина» (ЗАО «Балтийская жемчужина»).

В номинации «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» — канатный цех в водонапорной башне завода «Красный гвоздильщик» (Setl Group).

«Это очень важный симбиоз между строителями прошлого и настоящего», — отметил председатель КГИОП Алексей Михайлов.

Генеральный директор Setl City Илья Еременко отметил: «Реновация Петербурга — это дорого, но это того стоит. Для нас было большой честью реновировать проект Чернихова. Это знаковая точка, и мы очень довольны, что нам удался этот проект».

В номинации «Компания года» победил холдинг Setl Group.

Самыми почетными наградами в премии всегда были персональные: например, первыми обладателями «Золотого мастерка» в номинации «Строитель года» с 2003 по 2005 год становились действующие в те годы вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, президент холдинга «Эталон — ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков.

С некоторых пор стали вручаться две персональные награды.

В 2024 году в номинации «За заслуги перед строительной отраслью» премию получила Валентина Калинина, генеральный директор холдинга «РСТИ».









«Менеджером года» стал Виталий Ершов — директор по строительству Setl Group. Ему вручил награду председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский.







