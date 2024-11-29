Неправильно поняли. Житель Татарстана объяснил, что не станет называть сына в честь ракеты «Орешник»

Житель Набережных Челнов опроверг информацию о том, что собирается назвать сына в честь ракетной системы «Орешник». В разговоре с корреспондентом портала 116.RU Владимир Сухов объяснил, что его с женой неправильно поняли.

Сухов отметил, что они «выразились иносказательно». Следующего ребенка, рассказал многодетный отец, они назовут в честь президента России Владимира Владимировича Путина, в честь талантливых ученых и изобретателей нашей страны. «В честь „Орешника“, в честь защитников нашей Родины. В честь мира, жизни, добра и любви», — говорит Сухов.