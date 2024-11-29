Неправильно поняли. Житель Татарстана объяснил, что не станет называть сына в честь ракеты «Орешник»

Житель Набережных Челнов опроверг информацию о том, что собирается назвать сына в честь ракетной системы «Орешник». В разговоре с корреспондентом портала 116.RU Владимир Сухов объяснил, что его с женой неправильно поняли.
Сухов отметил, что они «выразились иносказательно». Следующего ребенка, рассказал многодетный отец, они назовут в честь президента России Владимира Владимировича Путина, в честь талантливых ученых и изобретателей нашей страны. «В честь „Орешника“, в честь защитников нашей Родины. В честь мира, жизни, добра и любви», — говорит Сухов.
Пара воспитывает уже 14 детей. Супругу Сухова зовут Родушка. В прошлом году женщина родила дочь, которую назвали Россия-Святосия-Святороссия. В семье также есть сын по имени Природа.
Новость о том, что жители Татарстана якобы планируют назвать сына в честь ракеты «Орешник», накануне разошлась в социальных сетях и СМИ. Президента России Владимира Путина попросили прокомментировать это на пресс-подходе после сессии ОДКБ в Казахстане. Глава государства отметил, что это семейное дело, и посоветовал паре узнать мнение родных.
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