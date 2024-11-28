Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 92%
Подробнее
6 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Новая магистраль в Приморском
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Путин прокомментировал желание семьи в Набережных Челнах назвать ребенка Орешником

Путин прокомментировал желание семьи в Набережных Челнах назвать ребенка Орешником

948
9 комментариев

Желание российской семьи назвать своего ребенка в честь новой ракетной системы «Орешник» президент РФ Владимир Путин назвал семейным делом. Прокомментировать эту новость главу государства попросили на пресс-подходе после сессии ОДКБ в Казахстане 28 ноября.

«Вы знаете, это их личное, семейное дело, пусть они еще с бабушкой и с дедушкой посоветуются», — ответил Путин (цитата по RIA_Kremlinpool). Он добавил, что посоветоваться с родными будет правильнее, чем с президентом: «Я занимаюсь своим делом, у них такое событие предстоит».

О новой российской системе «Орешник» стало известно 21 ноября. О ней рассказал Путин, говоря о ракетном ударе по заводу в Днепропетровске. А 23 ноября «Газета.Ru» написала о многодетной семье из Набережных Челнов, готовой назвать своего возможного 15-го ребенка Орешником или Орешницей. Отец семейства рассказал журналистам, что назвал дочь Россией-Святосией-Святороссией.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Орешник
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Ганс-Дитрих Геншер
17 минут
Сюрреализм какой-то уже.
Фокусник Данилин
15 минут
Бедное дитя…
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10