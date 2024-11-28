Путин прокомментировал желание семьи в Набережных Челнах назвать ребенка Орешником

Желание российской семьи назвать своего ребенка в честь новой ракетной системы «Орешник» президент РФ Владимир Путин назвал семейным делом. Прокомментировать эту новость главу государства попросили на пресс-подходе после сессии ОДКБ в Казахстане 28 ноября.

«Вы знаете, это их личное, семейное дело, пусть они еще с бабушкой и с дедушкой посоветуются», — ответил Путин (цитата по RIA_Kremlinpool). Он добавил, что посоветоваться с родными будет правильнее, чем с президентом: «Я занимаюсь своим делом, у них такое событие предстоит».

О новой российской системе «Орешник» стало известно 21 ноября. О ней рассказал Путин, говоря о ракетном ударе по заводу в Днепропетровске. А 23 ноября «Газета.Ru» написала о многодетной семье из Набережных Челнов, готовой назвать своего возможного 15-го ребенка Орешником или Орешницей. Отец семейства рассказал журналистам, что назвал дочь Россией-Святосией-Святороссией.