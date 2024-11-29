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Город КГА согласовал облик жилого дома на месте бывшего завода «Ригель» на набережной Карповки

КГА согласовал облик жилого дома на месте бывшего завода «Ригель» на набережной Карповки

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7 комментариев

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого дома на набережной Карповки, говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идет о застройке двух участков по адресу: ул. Профессора Попова, дом 38, литера А, которые раньше занимал завод «Ригель». На их месте должен появиться многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями социально-культурного, бытового и коммерческого назначения, а также школой на 300 мест.

Территорию аккумуляторного завода «Ригель» еще весной 2020 года выкупили компании «Евроинвест девелопмент» и «Теллус Групп». В 2021 году КГИОП согласовал проект застройки трёх смежных участков на ул. Профессора Попова, 38, выходящих также к набережной Карповки. Весной 2024 года было выдано разрешение на строительство со сроком действия до марта 2029 года.

Согласно документу, территорию будут осваивать в три этапа. Всего здесь запланированы 823 квартиры общей площадью почти 92 тыс. кв. м, жилой — 44 тыс. кв. м. Официальным застройщиком значится ООО «Управляющая компания „Аврора“» под управлением закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Тюдоръ Девелопмент».

Ранее активисты пытались добиться признания зданий на улице Профессора Попова, 38, дореволюционными и тем самым предотвратить их снос, но суд не встал на их сторону.

Проект застройки «Ригеля» является «якорем» концепции единого променада вдоль набережной Карповки и должен дать толчок к редевелопменту соседних корпусов завода «Источник».

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Комментарии
7
GRAY
1 час
Бабло порождает зло... Где будут трудиться поселившиеся ипотечники?
Гость
1 час
Действительно, зачем стране рабочие места и средства производства, главное, чтобы нефига не социальное жилье строилось и барыши в офшоры уходили
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