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Финансы ЦБ готовит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами

ЦБ готовит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами

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1 комментарий

Банк России скоро представит новые регуляторные меры для противодействия ипотечным схемам на жилищном рынке. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает заместитель председателя Центробанка РФ Филипп Габуния, передает РИА Новости.

По словам зампредседателя ЦБ, в отношении различных схем на российском рынке жилья разработан ипотечный стандарт. При этом Банк России планирует в ближайшее время представить новые регуляторные инициативы, касающиеся формирования резервов банков. Дополнительные требования будут предъявляться к тем схемам, которые вызывают опасения со стороны Центробанка.

Кроме того, на пресс-конференции по обзору финансовой стабильности Габуния отметил, что нынешняя долговая нагрузка россиян составляет 11% от общих доходов населения. ЦБ, в свою очередь, считает этот уровень комфортным, поэтому не видит каких-либо рисков, передает ТАСС.

Напомним, в октябре Центробанк сообщил, что половина заемщиков 2024 года выплатят ипотеку в возрасте 65 лет или старше. «Фонтанка» выясняла у петербуржцев, как они справляются с кредитами и ипотекой в 2024 году.

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Комментарии
1
michailowvladimir25
15 минут
Гипс здесь, гипс там не поможет. Только экстренная операция может помочь пациенту. В остальном - спокойной ночи, Россия.
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