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Происшествия Капитан судна с туристами, перевернувшегося у Териберки, отправлен под домашний арест

Капитан судна с туристами, перевернувшегося у Териберки, отправлен под домашний арест

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1 комментарий

Мурманская транспортная прокуратура избрала меру пресечения в виде домашнего ареста для капитана судна «Боец», несколько дней назад вышедшего в акваторию Баренцева моря с туристами и опрокинувшегося вместе с пассажирами. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования было установлено, что капитан не имел лицензии на коммерческие перевозки пассажиров, а также диплома судоводителя. Кроме того, в июле этого года капитан «Бойца» был оштрафован на 25 тысяч рублей за перевозку пассажиров в отсутствие лицензии.

Инцидент с судном произошел 27 ноября в акватории Баренцева моря у села Териберка Мурманской области. «Боец» с туристами на борту вышел в море в поисках китов, хотя сейчас не сезон. В какой-то момент корабль перевернулся, а пассажиры оказались в воде. Их спасли два соседних корабля. Позднее выяснилось, что в крови капитана был найден алкоголь.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
Капитан и турфирма-организатор, конечно, должны быть наказаны. И очень сурово. Но! Кто заставлял туристов зимой лезть на борт судёнышка, которое кренилось на левый борт ещё у причала? Им не выдали спасательные жилеты (вообще-то в ледяной воде Баренцухи нужны гидрокостюмы). Было предупреждение о запрете выхода в море. Но деньги-то ведь уплочены! Надо отгулять. Отгуляли. И даже искупались некоторые. Пока будет спрос на такие "туруслуги", будет и предложение. Каждый, кто заплатил за такую прогулку, спонсировал преступный бизнес. Вот что надо понимать.
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