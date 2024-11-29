Капитан судна с туристами, перевернувшегося у Териберки, отправлен под домашний арест

Мурманская транспортная прокуратура избрала меру пресечения в виде домашнего ареста для капитана судна «Боец», несколько дней назад вышедшего в акваторию Баренцева моря с туристами и опрокинувшегося вместе с пассажирами. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования было установлено, что капитан не имел лицензии на коммерческие перевозки пассажиров, а также диплома судоводителя. Кроме того, в июле этого года капитан «Бойца» был оштрафован на 25 тысяч рублей за перевозку пассажиров в отсутствие лицензии.

Инцидент с судном произошел 27 ноября в акватории Баренцева моря у села Териберка Мурманской области. «Боец» с туристами на борту вышел в море в поисках китов, хотя сейчас не сезон. В какой-то момент корабль перевернулся, а пассажиры оказались в воде. Их спасли два соседних корабля. Позднее выяснилось, что в крови капитана был найден алкоголь.