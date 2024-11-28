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Происшествия Подробности ЧП с судном в Баренцевом море: в крови капитана обнаружили алкоголь

Подробности ЧП с судном в Баренцевом море: в крови капитана обнаружили алкоголь

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11 комментариев

В результате происшествия в акватории Баренцева моря задержали капитана перевернувшегося судна, на борту которого были жители Петербурга и Москвы. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Капитан опрокинувшегося судна «Боец» задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У него обнаружили алкоголь в крови. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

По данным «Фонтанки», пока неизвестно, когда именно капитан употребил спиртное — во время происшествия или после него. Подробности будут выяснять в ходе расследования.

В настоящее время СК проводит следственные действия.

Напомним, накануне Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о происшествии в Мурманской области. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых перевернулось маломерное судно с пассажирами из Петербурга и Москвы на борту. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Вот это и есть "традиционные ценности" настоящие. А не какие-то другие.
Cashmare
1 час
"в моей алкогольной системе крови не обнаружено"
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