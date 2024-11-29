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Политика Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

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7 комментариев

Президент России Владимир Путин 29 ноября подписал поправки в Налоговый кодекс РФ, регулирующие налогообложение цифровой валюты. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Теперь цифровая валюта признается имуществом. 

Отмечается, что доход от сделок с криптовалютой будет в одной базе с доходами от сделок с ценными бумагами и облагаться 13% НДФЛ. Однако если доход будет выше 2,4 млн рублей, то налоговая ставка составит 15%. Выше этой ставки не предусматривается. Также операции с майнингом криптовалюты не будут облагаться НДС. 

Напомним, что месяц назад президент РФ подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты, а в августе — о легализации майнинга криптовалют в РФ. Отныне контролем за реестром майнеров будет заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС). А правительство сможет определять регионы, в которых добыча криптовалюты будет запрещена. 

Кроме того, согласно принятому в этом году закону, майнингом смогут заниматься юрлица и ИП, включенные в специальный реестр Минцифры. У физических лиц будет возможность майнить без включения в реестр, но при этом лимит энергопотребления не должен быть выше определенной нормы.

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Комментарии
7
Klaustrofobik
35 минут
Когда они уже нажрутся. Вопрос риторический. Никогда.
гастарбайтер
17 минут
Кто там спрашивал про "налог на воздух"?... Нате!!!
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