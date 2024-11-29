Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Отмечается, что доход от сделок с криптовалютой будет в одной базе с доходами от сделок с ценными бумагами и облагаться 13% НДФЛ. Однако если доход будет выше 2,4 млн рублей, то налоговая ставка составит 15%. Выше этой ставки не предусматривается. Также операции с майнингом криптовалюты не будут облагаться НДС.