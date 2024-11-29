В РФС назвали дату выборов президента союза

Выборы президента Российского футбольного союза (РФС) состоятся 2 февраля 2025 года. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили на сайте союза.

Как передают в РФС, 29 ноября состоялось заседание исполкома союза, на котором было решено провести внеочередную конференцию уже в феврале следующего года в Москве. Во время собрания состоятся выборы главы Российского футбольного союза.

Напомним, Александр Дюков занимает пост президента РФС с 2019 года. Ранее Дюков заявлял о том, что вопрос о возвращении российских команд и сборных к соревнованиям под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может быть решен осенью.