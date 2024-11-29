Около 500 учащихся школы № 204 на Миллионной улице эвакуировали из-за сообщения о минировании

Учеников и педагогов школы № 204 на Миллионной улице эвакуировали из-за сообщения о минировании. Как стало известно «Фонтанке», из школы вывели около 500 человек.

Спустя около получаса после эвакуации учащихся привезли в школу № 636 на набережной реки Мойки. Информацию подтвердили в принимающем учебном заведении.

Напомним, что сообщение об эвакуации из школы поступило в районе 13:30 29 ноября.

Школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков была основана в 1995 году. По информации с официального сайта учреждения, общее число обучающихся в 2023–2024 учебном году составило 475 человек.