Самый жаркий мегаполис страны. Петербургу прогнозируют удивительное будущее

Петербург в предстоящие выходные станет самым теплым из всех городов-миллионников России. Первое место с ним поделит Краснодар. Воздух в этих городах прогреется до плюс 5-6 градусов. Такой удивительный прогноз дает 29 ноября «Яндекс.Погода».

В субботу высокие показатели, по данным сервиса, ожидаются также в Сочи и Махачкале.

Морознее всего в эти выходные будет в Иркутске (минус 18-21 градус), холода ожидаются также в Красноярске, Омске и Новосибирске.

В Петербурге, напомним, уже несколько дней держится аномально тёплая погода, а в субботу новый атмосферный фронт с западными ветрами принесет дополнительную теплую воздушную массу. При этом ожидается значительный подъём воды в Неве. Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».