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Город Самый жаркий мегаполис страны. Петербургу прогнозируют удивительное будущее

Самый жаркий мегаполис страны. Петербургу прогнозируют удивительное будущее

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7 комментариев

Петербург в предстоящие выходные станет самым теплым из всех городов-миллионников России. Первое место с ним поделит Краснодар. Воздух в этих городах прогреется до плюс 5-6 градусов. Такой удивительный прогноз дает 29 ноября «Яндекс.Погода».

В субботу высокие показатели, по данным сервиса, ожидаются также в Сочи и Махачкале.

Морознее всего в эти выходные будет в Иркутске (минус 18-21 градус), холода ожидаются также в Красноярске, Омске и Новосибирске.

В Петербурге, напомним, уже несколько дней держится аномально тёплая погода, а в субботу новый атмосферный фронт с западными ветрами принесет дополнительную теплую воздушную массу. При этом ожидается значительный подъём воды в Неве. Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
7
Cashmare
1 час
как громко сказано: будущее, гы. у фонтанки уже горизонт планирования - два дня?
Абрикосов
1 час
хорошо! в следующем гОде два урожая кабачков планирую собрать! Колесов, вся надежда на тебя!!! )))
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