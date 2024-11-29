Поезд Деда Мороза пересёк море. Смотрите, как

Главный новогодний волшебник уже несколько дней едет по России, это его четвёртое путешествие на поезде. Оно началось 19 ноября в Тайшете Иркутской области. 27 ноября он посетил Комсомольск-на-Амуре. А сегодня, 29 ноября, РЖД сообщила, что он добрался до Сахалина. Завтра его ждет станция Ильинск на берегу залива Делангля.
«Под покровом ночи (пока дети спят) сказочный состав главного волшебника погрузили на паром. Он пересёк суровый Татарский пролив и сегодня уже на острове», — рассказывает РЖД.
Его путешествие продлится 54 дня — сначала на восток страны, затем на запад. Всего зимнему волшебнику предстоит проехать почти 30 тысяч километров. На всех стоянках посетителей вокзалов ждёт развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. В Москву Дед Мороз приедет 3 января, а в Петербурге будет 6 и 7 января. Закончится путешествие 11 января в Великом Устюге.
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