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Общество Поезд Деда Мороза пересёк море. Смотрите, как

Поезд Деда Мороза пересёк море. Смотрите, как

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Главный новогодний волшебник уже несколько дней едет по России, это его четвёртое путешествие на поезде. Оно началось 19 ноября в Тайшете Иркутской области. 27 ноября он посетил Комсомольск-на-Амуре. А сегодня, 29 ноября, РЖД сообщила, что он добрался до Сахалина. Завтра его ждет станция Ильинск на берегу залива Делангля.

Источник:

«Под покровом ночи (пока дети спят) сказочный состав главного волшебника погрузили на паром. Он пересёк суровый Татарский пролив и сегодня уже на острове», — рассказывает РЖД.

Его путешествие продлится 54 дня — сначала на восток страны, затем на запад. Всего зимнему волшебнику предстоит проехать почти 30 тысяч километров. На всех стоянках посетителей вокзалов ждёт развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. В Москву Дед Мороз приедет 3 января, а в Петербурге будет 6 и 7 января. Закончится путешествие 11 января в Великом Устюге.

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