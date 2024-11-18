Дед Мороз отмечает день рождения и готовится к отправлению поезда. Когда его ждать в Петербурге

Источник: Телеграмма РЖД / Telegram







Во вторник, 19 ноября, со станции в Иркутской области стартует поезд Деда Мороза. До Петербурга он доедет как раз на новогодних каникулах. А 18 ноября сказочный персонаж отмечает свой день рождения.

«Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге, на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима», — отмечают 18 ноября в пресс-службе РЖД. И напоминают, что уже завтра со станции Тайшет отправляется «волшебный поезд» Деда Мороза. Его путешествие продлится 54 дня — сначала на восток страны, затем на запад. Всего зимнему волшебнику предстоит проехать почти 30 тысяч километров.

Источник: Поезд Деда Мороза / Telegram







3 января поезд прибудет в Москву. В Петербурге он будет 6-7 января, прибудет на станцию Новый Петергоф. В обеих столицах запланирована анимационная программа. Посетить поезд можно будет по билетам, их продажа начнется за 30 дней до прибытия поезда в город.