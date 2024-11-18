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Общество Дед Мороз отмечает день рождения и готовится к отправлению поезда. Когда его ждать в Петербурге

Дед Мороз отмечает день рождения и готовится к отправлению поезда. Когда его ждать в Петербурге

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1 комментарий

Во вторник, 19 ноября, со станции в Иркутской области стартует поезд Деда Мороза. До Петербурга он доедет как раз на новогодних каникулах. А 18 ноября сказочный персонаж отмечает свой день рождения.

«Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге, на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима», — отмечают 18 ноября в пресс-службе РЖД. И напоминают, что уже завтра со станции Тайшет отправляется «волшебный поезд» Деда Мороза. Его путешествие продлится 54 дня — сначала на восток страны, затем на запад. Всего зимнему волшебнику предстоит проехать почти 30 тысяч километров.

3 января поезд прибудет в Москву. В Петербурге он будет 6-7 января, прибудет на станцию Новый Петергоф. В обеих столицах запланирована анимационная программа. Посетить поезд можно будет по билетам, их продажа начнется за 30 дней до прибытия поезда в город.

Поезд Деда Мороза является совместным проектом РЖД и Вологодской области. Впервые он проехал по стране в 2021 году.

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Петербург Дед Мороз Поезд Деда Мороза Новый год РЖД
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Комментарии
1
Cashmare
6 минут
а, так вот по какому поводу на лестнице в подземном переходе на станции новый петергоф укладывают убогие и заранее расколотые гранитные плиты. на них так удобно будет зимой поскальзываться и разбивать башку о лестницу
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