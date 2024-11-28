«Ъ»: повышение ключевой ставки может привести к банкротству владельцев тысячи ТЦ

После последнего повышения ключевой ставки многие банки направили заемщикам уведомления о значительном повышении стоимости выданных ранее кредитов. Об этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Коммерсанту».
Сложившаяся ситуация вкупе с массовым уходом арендаторов и значительным повышением налогов может привести к банкротству владельцев тысячи торговых центров и, следовательно, повлечь рост числа проблемных активов.
По словам замгендиректора Российского аукционного дома Ольги Желудковой, вероятность дефолта заемщиков в целом растет.
Половина объема коммерческой недвижимости, находящейся в залоге у Сбербанка (общий фонд которой составляет 1,7 триллиона рублей), приходится на торговые объекты, для которых характерны кредиты с плавающей ставкой.
Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке назначено на 20 декабря.
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