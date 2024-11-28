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Происшествия Технологии Росавиация оценила перспективы эксплуатации Sukhoi Superjet 100

Росавиация оценила перспективы эксплуатации Sukhoi Superjet 100

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) пришло к выводу, что инцидент с самолетом авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Анталье не является причиной для отказа от использования самолетов SSJ-100 в целом. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет», говорится в сообщении. По предварительным данным, причина «авиационного события» кроется не в конструкции самолета, заверили в Росавиации и уточнили, что «только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины».

Ространснадзор, между тем, проведет внеплановую проверку авиакомпании «Азимут» в связи с возгоранием двигателя SSJ-100 в Анталье, целью которой станет анализ работы авиакомпании в области обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации уточнили, что расследование только началось, идет сбор и анализ фактуры. При этом в агентстве отметили, что получили обращение о состоянии загоревшегося в Турции самолета в начале года, проверили его и пришли к заключению, что судно соответствовало всем требованиям федеральных авиационных правил.

Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время, и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в неблагоприятных погодных условиях. В инциденте разбираются Росавиация и следователи.

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Росавиация Sukhoi Superjet 100 SSJ-100 Эксплуатация Анталья Азимут Ространснадзор
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