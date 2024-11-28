Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи в Петербурге. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Утром в среду двое прохожих распылили газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи после отказа сделать им укол. Кадры конфликта попали в распоряжение «Фонтанки».

Следственными органами СК России по Петербургу проводится доследственная проверка по статье о хулиганстве.

И. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову также поручено представить доклад.