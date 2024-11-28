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Общество Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой в Петербурге

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой в Петербурге

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1 комментарий

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи в Петербурге. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Утром в среду двое прохожих распылили газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи после отказа сделать им укол. Кадры конфликта попали в распоряжение «Фонтанки».

Следственными органами СК России по Петербургу проводится доследственная проверка по статье о хулиганстве.

И. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову также поручено представить доклад.

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Александр Бастрыкин Нападение на сотрудника скорой Петербург Уголовное дело
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Комментарии
1
Ivanov_I_I
18 минут
видео, кстати, презанятное. рекомендую посмотреть.
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