«Вплоть до попытки убийства». Путин считает, что Трамп находится не в безопасности

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что избранному президенту США Дональду Трампу может угрожать опасность. На полях саммита ОДКБ в Астане глава государства отметил, что против Трампа использовались «абсолютно нецивилизованные средства борьбы», включая неоднократные попытки убийства.

Источник: Kremlim.ru







«Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Также он назвал Дональда Трампа человеком умным, достаточно опытным, который «найдет решение».

Содержание разговора уходящего президента Джо Байдена и избранного главы США Дональда Трампа Путину неизвестно. Глава РФ отказался комментировать эту тему.

Летом этого года на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Пуля попала политику в ухо, один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. 20-летнего предполагаемого стрелка ликвидировали. В сентябре попытка убрать Трампа повторилась. По данным ФБР, политика пытались застрелить из винтовки во время его игры в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич.