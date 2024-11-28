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Власть «Вплоть до попытки убийства». Путин считает, что Трамп находится не в безопасности

«Вплоть до попытки убийства». Путин считает, что Трамп находится не в безопасности

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11 комментариев

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что избранному президенту США Дональду Трампу может угрожать опасность. На полях саммита ОДКБ в Астане глава государства отметил, что против Трампа использовались «абсолютно нецивилизованные средства борьбы», включая неоднократные попытки убийства.

Источник:

«Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Также он назвал Дональда Трампа человеком умным, достаточно опытным, который «найдет решение».

Содержание разговора уходящего президента Джо Байдена и избранного главы США Дональда Трампа Путину неизвестно. Глава РФ отказался комментировать эту тему.

Летом этого года на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Пуля попала политику в ухо, один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. 20-летнего предполагаемого стрелка ликвидировали. В сентябре попытка убрать Трампа повторилась. По данным ФБР, политика пытались застрелить из винтовки во время его игры в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич.

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Комментарии
11
Сила в Правде!!
1 час
трамп хоть в люди выходит а этот всё по щелям ныкается.
Maxic_84
24 минуты
Просто фантастический, уникальный лицемер.
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