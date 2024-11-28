«Повторить нечего»: Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, но на условиях РФ

Россия готова к переговорам по Украине, но на условиях, озвученных в июне. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам сессии ОДКБ в Казахстане, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава РФ также добавил, что ставил условия не для переговоров, а для мира. «Повторить больше нечего», — сообщил Путин.

Делая заявление в июне, президент РФ подчеркнул, что переговоры должны идти с учетом реалий «на земле», а не исходя из «хотелок Киева». Путин заявил, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а Украина должна получить внеблоковый статус.

«Украинские войска полностью должны быть выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил тогда Путин.