«Это как метеорит падает»: Путин о мощности «Орешника»

Президент России Владимир Путин сравнил мощность новой ракетной системы «Орешник» с метеоритом. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане 28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
«Это как метеорит падает. Мы же знаем, где в истории падали метеориты и какие были последствия. Целые озера образовывались», — сказал президент. Он добавил, что «поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел».
Также Путин подчеркнул, что «Орешником» поражаются объекты на глубине 3–4 этажей вниз. «Причем не просто этажи, а укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», — отметил президент РФ.
Ранее Владимир Путин упомянул, что в случае массированного применения ракет «Орешник» мощность одного удара окажется сопоставима с применением ядерного оружия.
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