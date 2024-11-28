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Политика «Это как метеорит падает»: Путин о мощности «Орешника»

«Это как метеорит падает»: Путин о мощности «Орешника»

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13 комментариев

Президент России Владимир Путин сравнил мощность новой ракетной системы «Орешник» с метеоритом. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане 28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Это как метеорит падает. Мы же знаем, где в истории падали метеориты и какие были последствия. Целые озера образовывались», — сказал президент. Он добавил, что «поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел».

Также Путин подчеркнул, что «Орешником» поражаются объекты на глубине 3–4 этажей вниз. «Причем не просто этажи, а укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин упомянул, что в случае массированного применения ракет «Орешник» мощность одного удара окажется сопоставима с применением ядерного оружия.

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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
49 минут
Передергивание на орешник закончится к утру?
never mind
36 минут
Трепаться и хвастаться не надоело?
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