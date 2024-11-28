«Это как метеорит падает»: Путин о мощности «Орешника»

Президент России Владимир Путин сравнил мощность новой ракетной системы «Орешник» с метеоритом. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане 28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Это как метеорит падает. Мы же знаем, где в истории падали метеориты и какие были последствия. Целые озера образовывались», — сказал президент. Он добавил, что «поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел».