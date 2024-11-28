«Сегодня в течение дня все возможно». Путин ответил, когда будут поражены центры принятия решений в Киеве

Президент РФ Владимир Путин второй раз за день заявил, что следующей целью «Орешника» могут стать центры принятия решений в Киеве. Причем произойти это может еще до конца дня, добавил глава государства.

Путин находится в Казахстане, где принимал участие в сессии ОДКБ. На пресс-подходе по ее итогам он снова заявил, что следующими целями «Орешника» на Украине станут центры принятия решений. «Сегодня до конца дня все возможно», — ответил президент РФ на вопрос о том, когда это произойдет. Его слова 28 ноября приводит пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что серийное производство «Орешника» налажено. Сейчас у Москвы уже есть несколько готовых к использованию ракетных систем.