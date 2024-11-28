Семья Бажановых подала иск к Агентству страхования вкладов на 30 млрд рублей

Сергей и Татьяна Бажановы подали иск к Агентству страхования вкладов как конкурсному управляющему Международного банка Санкт-Петербург более чем на 30 млрд рублей.

Суть иска — в признании нарушений интересов кредиторов при управлении МБСПб. По версии Бажановых, которые контролировали банк до 2018 года, недостаточная расторопность привела к потере возможности вернуть около 30 млрд рублей долга у зарубежных должников банка.

Кроме того, истцы считают, что АСВ потратило слишком много денег на услуги сторонних юристов — более 700 млн рублей. Более подробно о претензиях Бажановых к АСВ читайте в статье «Фонтанки».

Первое заседание арбитражного суда СПб и ЛО по этому иску назначено на 4 декабря.