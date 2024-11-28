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Политика «Это как бить из пушки по воробьям». Путин рассказал, когда удары «Орешником» не дадут нужного эффекта

«Это как бить из пушки по воробьям». Путин рассказал, когда удары «Орешником» не дадут нужного эффекта

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18 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары новейшим ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по небольшим объектам бессмысленны. Это то же самое, что бить из пушки по воробьям, считает глава государства.

«Для каждой цели на Украине у России будет свой ответ», — заявил Путин на пресс-подходе после сессии ОДКБ в Казахстане. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Также глава РФ снова подтвердил, что Москва может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве. Целями комплекса также станут военные объекты на территории Украины, добавил Путин.

Президент РФ сегодня уже говорил, что центры принятия решений в Киеве могут рассматриваться в качестве будущих целей для «Орешника». Он отметил, что новейшая российская разработка уже поставлена в серийное производство, а в мире его аналоги появятся еще не скоро.

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Комментарии
18
VKuser15335355
1 час
Блюющий смайлик.
281845202
1 час
Как там в песне "если в поле воробей мы зарядим пушку" ха-ха-ха.
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