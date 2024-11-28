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Спорт Бетербиев и Бивол могут получить 40 млн долларов за реванш

Бетербиев и Бивол могут получить 40 млн долларов за реванш

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Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев могут заработать вдвое больше за реванш, чем за свой первый поединок. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank 28 ноября в беседе с ТАСС.

По информации журналиста Дэна Рафаэла, повторный бой между спортсменами, вероятно, состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Пока реванш не подтвержден, но гонорары боксеров вырастут минимум в два раза», — заявили в Top Rank.

Ранее оба спортсмена получили по 10 млн долларов за первую встречу, что стало рекордным заработком в их карьерах. Таким образом, в общей сложности боксеры смогут заработать за реванш 40 млн долларов. Подробнее об условиях первого боя читайте в материале «Фонтанки».

В октябре Бетербиев одержал победу над Биволом, набрав баллы судей (114–114, 115–113, 116–112). Он объединил свой титул WBC с поясами WBO, IBF и WBA Super, став абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

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