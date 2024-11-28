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Общество Глава ФМБА: молодыми в скором времени будут считаться люди до 60 лет

Глава ФМБА: молодыми в скором времени будут считаться люди до 60 лет

779
11 комментариев

В скором времени люди до 60 лет будут считаться молодыми. Об этом 28 ноября во время открытого диалога «Молодежь в науке: строим технологическое будущее» заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

По словам госслужащей, сейчас, согласно квалификации Всемирной организации здравоохранения, молодыми считаются люди до 45 лет. Однако продолжительность жизни растет, а значит, возрастные периоды меняются. 

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — поделилась Скворцова.

Напомним, что 25 ноября на встрече с президентом России Владимиром Путиным Скворцова заявила, что с 2025 года в России планируется начать использование противоопухолевой онковакцины, которую разработали специалисты ФМБА.

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Комментарии
12
282799367
8 минут
Если этим "молодым" не рожать, а мирно просиживать министерские кресла, ожидая свой очереди в Скорцова-Степанова, то можно и 100-летнюю "молодежь" получить. Ведь главное, "кто и как считает".
264044681
10 минут
ЧТо б не делать, лишь бы пенсию не платить 😁
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