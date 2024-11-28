Глава ФМБА: молодыми в скором времени будут считаться люди до 60 лет

В скором времени люди до 60 лет будут считаться молодыми. Об этом 28 ноября во время открытого диалога «Молодежь в науке: строим технологическое будущее» заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

По словам госслужащей, сейчас, согласно квалификации Всемирной организации здравоохранения, молодыми считаются люди до 45 лет. Однако продолжительность жизни растет, а значит, возрастные периоды меняются.

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — поделилась Скворцова.